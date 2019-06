Maxi rissa in un locale, denunciati 3 uomini. C’è anche un casertano

CASERTA – Maxi rissa in un locale di Atina nella serata di ieri, che ha coinvolto una decina di persone. Sul posto, per riportare la situazione alla calma, sono intervenuti i carabinieri.

Per tre persone è scattata la denuncia: si tratta di un 38enne e di un 39enne, entrambi residenti in Valcomino e un 20enne residente in provincia di Caserta. I primi due si sono rifiutati, all’arrivo dei soccorsi, avendo riportato delle ferite, di essere trasportati all’ospedale di Cassino per le cure del caso. Le indagini portate avanti dagli uomini dell’Arma proseguono per identificare altre persone che hanno preso parte alla rissa.