MEDICI AGGREDITI. Ancora un grave episodio di violenza nel casertano

Ad assalire i medici due donne in attesa di un consulto per un bambino

CASTEL VOLTURNO – Aggressione ai danni di due medici. E’ quanto accaduto ieri sera a Castel Volturno, davanti alla sede del distretto Asl di Via Marzano. Stando a quanto emerso dalle prime testimonianze, al rientro da una visita domiciliare, i medici sono stati assaliti da due donne in attesa di un consulto per un bambino.

Prima l’aggressione verbale poi sembrerebbe che queste si siano scagliate contro i medici con calci e pugni. Allertate le forze dell’ordine ma quando sono giunte sul posto delle tre donne non vi era più traccia, tantomeno della loro urgenza.