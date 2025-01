MENSA A SCUOLA. Confusione tra due ditte (forse) amiche. Ai genitori non piacciono i nuovi arrivati, ma in realtà…

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

Situazione intricata per il servizio di refezione scolastica nella città al confine tra San Nicola e Caserta

SAN MARCO EVANGELISTA – C’è stata un bel po’ di confusione attorno alla mensa scolastica di San Marco Evangelista, da qualche giorno gestita dalla società New Food, esclusa dallo stesso servizio nella vicina San Nicola la Strada.

I genitori, infatti, dopo le notizie legate proprio a quanto successo a San Nicola relativamente alla controversia (CLICCA E LEGGI) che sta vivendo il responsabile di questa ditta, indagato per frode, sono rimasti molto delusi dal fatto che a lavorare nella mensa della scuole elementari e dell’infanzia di San Marco Evangelista sia la New Food.

Propri i genitori ci fanno sapere che sono stati frequenti i casi di bambini ritirati dalle classi al momento del pranzo lo scorso giovedì, giorno in cui sono ricominciate le lezioni, bloccate dalla paura per l’allerta vento.

In realtà, però, la società New Food aveva già per l’anno scolastico scorso il diritto a gestire il servizio di refezione scolastica, ma poi fu la stessa impresa a decidere di far lavorare nelle scuole di San Marco Evangelista la GFI Food, che con la New Food aveva visto aggiudicarsi questo servizio in ATI.

A riprova di ciò, c’è la proroga, attivata lo scorso primo giorno di ottobre, delle attività di refezione scolastica che il comune di San Marco Evangelista, guidato dal sindaco Marco Cicala, chiede proprio alla New Food. Su questa determina, però, è caduta la nostra attenzione, essendoci alcune stranezze, particolarità.

Ad esempio, il responsabile del settore finanziario, Alessandro Convertito, specifica che questa proroga è giustificata anche dal fatto che le liquidazioni a favore della ditta affidataria del servizio di refezione sono inferiore ad importo presunto e dell’affidamento.

Sinceramente, non sapevamo che la proroga si potesse attivare perché non sono state emesse abbastanza fatture oppure perché il servizio è costato meno del previsto. Si potrebbe pagare quanto dovuto e chiuderla qui, no? Mentre il funzionario Convertito ritiene di legittimare la proroga anche così, bontà sua.

Altra particolarità è che l’estensione temporale viene fatta a favore della società New Food, ma la richiesta di disponibilità a continuare il servizio di refezione scolastica viene fatta l’altra ditta, ovvero la GFI Food, che stava operando già dall’anno scorso nelle scuole di San Marco.

Fino alle feste di Natale ha avuto la gestione della mensa scolastica proprio la GFI Food.

I genitori lamentano di un servizio sospeso nei primi giorni del 2025 proprio a causa della notizia vengono arrivata alla fine dell’anno scorso, dell’arrivo di una nuova ditta per la refezione scolastica, ovvero la già citata a New Food.

I genitori dei bambini di San Marco Evangelista, ma a questo punto anche noi, vorremmo sapere che fine ha fatto la GFI Food? Qualche dissidio interno nella gestione di questo appalto tra le due ditte in Ati? Noi non sappiamo, quello di cui siamo certi è che i genitori di San Marco sono con gli occhi aperti e sul piede di guerra per questo cambio.

CLICCA E LEGGI LA DETERMINA DI OTTOBRE