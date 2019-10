PIEDIMONTE MATESE (red.cro.) – Attualmente stanno lavorando al caso i carabinieri di Piedimonte Matese, città in cui è stato ricoverato il 70enne colpito da una fucilata mentre si trovava a caccia con degli amici sul monte Maggiore. Una fatalità che non è stata fatale, fortunatamente, poiché l’uomo è in discrete condizioni, per quanto possano essere discrete le condizioni di un uomo sparato alla gamba, e non è in pericolo di vita. A colpirlo è stato un suo collega di caccia.