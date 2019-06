METEO. Dal piumone al bikini in 2 giorni: esplode l’estate. Weekend di caldo africano

È arrivata la prima forte ondata di caldo della stagione sull’Italia con valori che in questo weekend supereranno anche i +40°C al Sud.

Durante la giornata di oggi, sabato, la temperatura massima registrata è stata di 34°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4100 m. Allerte meteo previste: afa.

Domenica, 9 giugno: Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4250 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Lunedì, 10 giugno: Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4100 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Martedì, 11 giugno: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di martedì la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4100 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa.