METEO. Freddo in attenuazione, sarà un Natale “mite”

REGIONALE – Natale si avvicina e diamo una occhiata al meteo. Il freddo, secondo le previsioni di 3BMeteo, sarà in attenuazione portando le temperature a valori ben sopra alla media del periodo. Si prevede un clima mite: per sabato 24 dicembre, vigilia di Natale, sulla Campania nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, nuvoloso con locali aperture sulla dorsale appenninica e nubi sparse con ampie schiarite altrove. Temperature in salita.

Per il 25 dicembre, invece, giorno di Natale, sulla Campania sono previste nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure, nuvoloso con locali aperture sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Temperature diurne in salita ancora, con picchi di 17/19 gradi sulla fascia peninsulare. Sugli appennini si toccheranno anche i 14/15 gradi a 1500 metri.

Anche il giorno dopo, Santo Stefano, si prevedono sulla cieli sereni con qualche nube sparsa.