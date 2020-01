METEO. Il freddo non si ferma, minime intorno allo 0. Le temperature della PROVINCIA DI CASERTA

CASERTA – È probabilmente la giornata di oggi, martedì 7 gennaio, una delle più fredde di quest’ultimo periodo. Già nella giornata di domani, mercoledì nella città di Caserta avremo un lieve aumento delle temperature, che resteranno sempre intorno ai 10 ° di massima e 2/3 di minima. Freddo si, ma senza pioggia, almeno per la prossima settimana. Anche Maddaloni, Marcianise e Aversa non vedranno precipitazioni sul proprio territorio, ma il sole sarà tiepido, con temperature che difficilmente supereranno la doppia cifra. Stessa cosa dicasi per il comprensorio Atellano, zona in cui non dovrebbero esserci piogge, mentre il freddo resisterà. Il vento sarà debole di tutta la zona costiera, da Castel Volturno a Mondragone, a tratti moderato ma non ci saranno sicuramente i problemi dei giorni scorsi.

Nella parte casertana del Matese, invece, la temperatura scenderà sotto lo zero, Piedimonte resterà tra le zone con la il mercurio della colonnina con il livello più alto, ma senza mai superare i 12 °.