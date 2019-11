METEO. Il tempo migliora in tutta la provincia, ma ci sono due zone ancora a rischio

CASERTA (red.cro.) – Migliorano le temperature e diminuisce anche il livello di allerta. Questo emerge dalla Protezione civile, per quanto riguarda la giornata di domani, giovedì 7 novembre. La zona costiera e la parte centra della provincia, però, restano ancora sotto osservazione per rischio idrogeologico. Domani il cielo sarà inizialmente molto nuvoloso con rovesci sparsi e isolati temporali, puntualmente anche di moderata intensità; fenomeni in progressiva attenuazione tra la notte e il primo mattino a partire dal settore settentrionale della provincia. I venti spireranno deboli o moderati da ovest-sud-ovest. Il mare si presenterà mosso o localmente molto mosso. Le temperature aumenteranno leggermente nei valori massimi mentre le minime diminuiranno. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e, inizialmente, nelle precipitazioni più intense.