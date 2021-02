METEO. In arrivo nuova ondata di gelo. Venti e temporali sulla CAMPANIA. Le previsioni

Nuova ondata di maltempo in Italia. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla in 11 regioni per la giornata di domani a causa di possibili temporali e venti molto forti. Da Nord a Sud, tutte le zone d’Italia sono state flagellate dal maltempo. Massima attenzione in Basilicata, Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria.Roma si è svegliata sotto l’acqua e un forte vento. Una domenica di maltempo per la Capitale e per altre città italiane, tra cui Milano dove i fiumi Seveso e Lambro sono monitorati da vicino, per timore di possibili esondazioni. Neve sui settori alpini e in particolare in Piemonte, Friuli Venezia-Giulia e Lombardia.

Da stamattina Valtellina e Valchiavenna sono investite da un’ondata di maltempo. La strada statale che porta al passo del Foscagno, collegamento fra Livigno e il resto della regione, è bloccata all’altezza di Semogo, frazione di Valdidentro. A complicare la situazione anche un pullman che si è intraversato sull’asfalto reso molto scivoloso da neve e ghiaccio. Disagi anche nel Bresciano, dove una slavina è caduta lungo il percorso che da Pianone porta alla Capanna Ilaria e Pizzo Formico, nel territorio comunale di Clusone, in valle Seriana.

La perturbazione atlantica che ha investito il Paese continuerà anche nella giornata di domani a causare precipitazioni, in particolare al Centro-Sud. Venti forti spazzeranno tutta la Penisola.Dopo questi giorni di maltempo, dal secondo fine settimana di febbraio è prevista una nuova ondata di gelo con nevicate anche a bassa quota. Le temperature sono destinate ad abbassarsi, ma si tratta degli ultimi giorni di un inverno che si prepara a salutare la Penisola.

Ci si sta avvicinando, infatti, a grandi passi alla primavera e a un clima molto più mite che potrebbe portare, come già successo la scorsa estate, a un abbassamento dei contagi nel nostro Paese. Il periodo più difficile della pandemia per le condizioni metereologiche sembra essere ormai nella sua parte finale, circostanza che riaccende la speranza che, anche grazie ai vaccini, la luce in fondo al tunnel del Covid-19 sia sempre più vicina.