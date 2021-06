METEO. Molte nubi in transito anche domani. Il sole torna nel WEEKEND ma con caldo in attenuazione

CASERTA – Anche per la giornata di domani venerdì 25 giugno è prevista la presenza di molte nubi in cielo. Sia nella mattinata che nel pomeriggio avremo cieli poco o irregolarmente nuvolosi per dei cumuli in arrivo da sud-ovest. Saranno anche possibili delle isolate precipitazioni ma di breve durata. Migliora in serata ampie schiarite in arrivo e cieli tendenti al sereno.

Sulla Campania nei giorni di sabato e domenica avremo tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. La rotazione dei venti, che durante la settimana sono stati di provenienza da sud-ovest, porterà ad un’attenuazione del caldo.