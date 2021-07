METEO. PRONTI A BOCCHEGGIARE? Temperature oltre i 40°. ECCO QUANTO DURERA’ LA “BOLLA AFRICANA”

Siamo alle porte di una nuova ed intensa ondata di caldo sull’Italia. Durante la prossima settimana infatti, a causa dell’espansione dell’alta pressione sub-tropicale verso il nostro Paese, assisteremo ad un inesorabile aumento delle temperature sia nei valori massimi che nei valori minimi. In particolare, quest’ultimi si manterranno ben oltre le medie tipiche della terza decade di luglio, provocando una serie di notti tropicali specialmente nelle grandi città e le zone costiere.

TEMPERATURE MASSIME OLTRE I 38°C/40°C AL SUD

La massa d’aria in arrivo sull’Italia, avrà caratteristiche termo-igrometriche davvero notevoli: la temperatura dell’aria alla quota di 1500 metri (altitudine presa come riferimento per evidenziare le caratteristiche principali di una massa d’aria) oscillerà su valori compresi tra i 22°C ed i 28°C, con possibili punte di 30°C sul fine della settimana. Ciò vuol dire che alle basse quote le temperature soventemente varcheranno la soglia dei 40°C. Le zone maggiormente interessate da tali valori, saranno i settori interni della Sicilia (ragusano, nisseno, agrigentino), i settori interni della Calabria (specie versante Jonico), il foggiano e la Daunia, le zone orientali della Campania (Sannio e zone vallive e pianeggianti della provincia di Caserta), le zone interne dell’Italia centrale (ternano, maremma interna, aretino) ed i settori orientali della Pianura Padana (in primis il ferrarese ed il rodigino).

NOTTI TROPICALI

La sensazione di caldo sarà amplificata dagli elevati tassi d’umidità nelle zone costiere e nelle grandi città. Come spesso accade, nelle zone sopracitate le percentuali di umidità relativa della colonna d’aria saranno molto elevati. Questo si traduce in un aumento meno marcato delle temperature massime ma, contemporaneamente, saranno le minime ad essere davvero elevate. Nei giorni a venire sarà molto elevato il rischio di nottate tropicali, ovvero nottate con temperature sempre superiori ai 20°C ed elevata umidità dell’aria.