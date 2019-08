METEO. Ultimi giorni di patimento e calura. Da Settembre si “respira” con l’autunno meteorologico

Settembre è ormai alle porte e come potrà essere l’evoluzione del tempo nel primo mese dell’autunno meteorologico? Dopo un’estate folle in cui si sono alternate lunghe fasi anticicloniche africane, soleggiate e con caldo molto intenso e afoso ad altre più brevi fortemente instabili e temporalesche, cerchiamo di vedere insieme la tendenza completa per il prossimo mese.

L’ultimo aggiornamento meteo del Centro Europeo per le Previsioni a Medio termine (ECMWF) confermano che settembre dovrebbe avere piogge superiori a quanto ci si attende normalmente sul Paese. Le depressioni atlantiche, ma anche quelle mediterranee, potrebbero influenzare il tempo da Nord a Sud. La coperta dell’alta pressione verrà a mancare e quindi la Penisola e le due isole maggiori saranno più soggetti agli attacchi perturbati. Non mancheranno tuttavia periodi d’influenza dell’ alta pressione con tempo stabile e soleggiato. Il prossimo mese potrebbe registrare precipitazioni sopra la media del 20/30% concentrate soprattutto nella prima decade.

Per quanto riguarda invece le temperature, i termometri potrebbero far registrare valori in linea con le medie del periodo fino a fine mese. Il clima settembrino avrebbe ancora temperature estive, almeno dopo la parentesi della prima settimana che risulterà fresca, fino alla prima metà del mese.

Si tratta, ribadiamo, di proiezioni a lungo termine e quindi suscettibili di cambiamenti. Seguite i nostri aggiornamenti.