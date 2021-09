Miasmi nella notte. In azione i droni dei vigili del fuoco

PARETE – Saranno impiegati i droni dei vigili del fuoco per accertare la causa dei miasmi che da alcuni giorni si avvertono in diversi Comuni dell’area a nord di Napoli. E’ quanto deciso nel corso di un vertice che si e’ tenuto nella serata di ieri negli uffici dell’incaricato del Ministro dell’Interno per il contrasto dei roghi di rifiuti nella Regione Campania. Il fenomeno riguarda un’area abitata da circa 300mila persone.

E’ accaduto, piu’ volte, che a partire dalle ore serali e poi per l’intera nottata nella zona compresa tra i Comuni di Giugliano, Qualiano e Villaricca (ma anche Parete) si avverte uno sgradevole odore di spazzatura. Anche l’Arpac ha disposto l’attivazione di alcune centraline per il rilevamento.