Militare casertano muore a 32 anni dopo un terribile schianto in moto, domani l’ultimo saluto a Fabio

CASAPULLA (Lidia e Christian de Angelis) – Si apprende della fissazione della data dei funerali che avverranno domani a Capodrise del caporal Maggiore Fabio Natale, 32enne militare, un fuciliere del Settimo Reggimento Alpini di Belluno. Dopo l’autopsia disposta sul corpo dal Magistrato e il medico legale di turno, la salma tornerà a Casapulla accompagnato dai familiari che erano saliti in Veneto appena appresa la terribile notizia dell’incidente stradale del figlio. Domani, quindi, si dovrebbe svolgere la funzione religiosa.

Congiuntamente, sia il sindaco di Belluno che quello di Capodrise proclameranno il lutto cittadino. Natale dopo 6 giorni di agonia presso l’ospedale di Treviso, dove era stato trasferito sabato scorso dal San Martino di Belluno, si è spento. Il 32enne era stato coinvolto in uno schianto mentre era alla guida di una moto in compagnia della fidanzata, Khystyna B, ucraina di 25 anni, anche lei è rimasta ferita nello schianto contro un palo dell’illuminazione del ponte, ma in modo più lieve.