Minacce e attacchi via Facebook. Finisce in tribunale la querelle tra sindaco e consigliere comunale

L’esponente dell’opposizione in ospedale ed oggi il primo cittadino, sempre attraverso post sul social network, annuncia le querele.

CASALUCE. E’ una vera e propria saga che ora, però, finirà in tribunale, quella in corso a Casaluce. Stamattina abbiamo scritto del consigliere comunale d’opposizione Antonio Cutillo, fattosi ricoverare in ospedale, per alcune minacce da lui ricevute ( CLIKKA E LEGGI ). In una nota, scriveva di essere stato “vittima di un vile e infamante atto di minaccia da parte di uno strettissimo familiare di un amministratore di Casaluce. Questo “signore” non ha esitato a pubblicare un post, sulla propria pagina facebook, una minaccia palesemente indirizzata al sottoscritto, nella quale facendo riferimento ai miei problemi di salute e, in particolare, al trapianto da me subito, mi ha procurato un grave stato d’ansia, che sta incidendo negativamente sul trattamento sanitario cui sono quotidianamente sottoposto.

replicargli oggi e ad annunciare querele è il sindaco di Casaluce, Francesco Luongo. In un post facebook, Luogo scrive: “PIÙ IN BASSO DI COSÌ C’È SOLO DA SCAVARE. La politica qui non esiste più: l’odio instillato dal consigliere Cutillo in questi mesi, le offese personali, le ingiurie sputate sull’amministrazione e sui privati cittadini, hanno azzerato qualsiasi confronto. Giunti a questo punto è giusto che siano le autorità giudiziarie a pronunciarsi. Non ho mai voluto querelare, anche per il rispetto dovuto alla magistratura che ha certamente cose più importanti di cui occuparsi. Ma la misura è francamente colma e denunceremo il consigliere Cutillo. I cittadini sapranno dai giudici chi sono le vittime e chi il carnefice. Facebook può essere luogo di informazione, non certo di confronto, per quello c’è il Consiglio Comunale ed è sempre lì che vi aspetto, li mi troverete. Ciò detto, al consigliere i nostri sinceri auguri di lunga vita in piena salute”. In un post successivo, Luongo rimarca: “Ma quale PAURA? Questo post, dal quale io, la mia vice e tutta la mia maggioranza prendiamo le distanze e condanniamo, È STATO COLTO DAL CONSIGLIERE CUTILLO E DAL SUO NEMICO DI SEMPRE RANI PAGANO come una ghiotta occasione per ATTACCARE la maggioranza. Perché dovete sapere, miei cari concittadini, che la storia è solo questa: IL POTERE! Perché questi signori non vivranno mai come noi l’onere di amministrare come servizio al popolo, ma SOLO COME POSTI DI POTERE DA RICOPRIRE! Stavolta devo usare io una parola che odio: VERGOGNATEVI!!! Potete notare dalla freccetta che lo screen pubblicato da CUTILLO è stato fatto da Rani PAGANO, vergognatevi e state certi che vi terremo lontani dall”arrivare” e dal “tornare” al potere. Ai FAMILIARI del consigliere Cutillo tutta la nostra ONESTA, SINCERA E NON STRUMENTALE! vicinanza. Il Signore vi protegga sempre da tutti, anche dal vostro familiare”.