Consigliere in ospedale: “Io, minacciato e costretto a farmi visitare. Ho paura per me e per la mia famiglia”

CASALUCE – Il consigliere di opposizione Antonio Cutillo ha riferito di essere stato minacciato e costretto per questo motivo, a ricorrere a cure mediche. Lo ha spiegato in un post su facebook: “Ho paura per me stesso e per i miei familiari. Ho paura di quello che mi sta accadendo e di quello che potrebbe succedermi da un momento all’altro. Mentre scrivo queste poche righe, sono in attesa di una visita medica urgente.

Ho chiesto l’intervento del mio medico curante e del centro trapiantati “Satte” dell’Ospedale civile di Caserta. Mi trovo a pagare il fio del mio impegno politico con la mia salute già precaria.

Sono stato vittima di un vile e infamante atto di minaccia da parte di uno strettissimo familiare di un amministratore di Casaluce.Questo “signore” non ha esitato a pubblicare un post, sulla propria pagina facebook, una minaccia palesemente indirizzata al sottoscritto, nella quale facendo riferimento ai miei problemi di salute e, in particolare, al trapianto da me subito, mi ha procurato un grave stato d’ansia, che sta incidendo negativamente sul trattamento sanitario cui sono quotidianamente sottoposto.