Minaccia di morte la moglie davanti ai figli, i carabinieri lo fermano giusto in tempo

MADDALONI (red.cro.) -In Maddaloni, i carabinieri dell’aliquota radiomobile del locale Comando Compagnia hanno tratto in arresto in flagranza di reato, un 34enne del luogo. I militari dell’Arma, intervenuti a seguito di chiamata 112, hanno sorpreso l’uomo mentre inveiva contro la convivente e prole. Davanti ai carabinieri, il 34enne ha poi minacciato di morte la donna cercando un contatto fisico e solo l’intervento degli militari ha scongiurato ulteriori conseguenze. L’arrestato, è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Ce).