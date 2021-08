Minaccia l’ex moglie su Facebook e tenta di entrare in casa della donna. Arrestato per stalking

FRIGNANO/VILLA DI BRIANO – Non si arrende alla fine della sua storia con l’ex moglie e dopo averle inviato una serie di messaggi minatori su Facebook, è andato presso la sua abitazione tentando di scavalcare il cancello per entrare.

Per questo motivo, i carabinieri di Frignano, hanno tratto in arresto A.C., 42enne di Villa di Briano, con l’accusa di stalking.

L’uomo era sottoposto al divieto di dimora in provincia di Caserta e di avvicinamento all’ex moglie in quanto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, reato per il quale era stato arrestato in precedenza e poi sottoposto a misure meno afflittive. Prescrizioni che però sono state violate con la ripresa di condotte vessatorie nei confronti della vittima ed il nuovo arresto, stavolta per stalking.

All’esito dell’udienza di convalida il gip del tribunale di Napoli Nord ha convalidato il fermo operato dai carabinieri e disposto la custodia cautelare in carcere.