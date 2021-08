Minacciarono di morte un imprenditore per farsi consegnare i soldi, in due finiscono davanti al giudice

Luigi Del Villano e Giovanni Sicilia, presentandosi a nome di Zagaria, avrebbero costretto la vittima di Sessa Aurunca a consegnare 21mila euro

SESSA AURUNCA Dovranno presentarsi davanti al giudice della prima sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell’udienza fissata per metà ottobre, Luigi Del Villano, 59 anni, e Giovanni Sicilia, 50 anni. I due sono accusati di un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore di Sessa Aurunca. Per gli inquirenti Del Villano, presentandosi a nome della fazione Zagaria dei Casalesi e Sicilia avrebbero costretto l’imprenditore a versare 21mila euro per opere effettuate in un capannone e facendosi consegnare il 5% dell’importo. I due avrebbero anche costretto la loro vittima a desistere dalla compravendita di una società in provincia di Frosinone. La vittima ha dichiarato agli inquirenti di essere stato minacciato di morte, pistola alla mano. Gli avvocati Mirella Baldascino e Guglielmo Ventrone nel collegio difensivo.