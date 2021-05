Ricoverato in ospedale il 54enne casertano che ha ucciso la moglie a coltellate

CASERTA – Luigi Fontana, 54 anni, di Casapesenna, arrestato ieri dai carabinieri per l’omicidio della moglie Maria Carmina, 51 anni, anche lei originaria del casertano, nella loro abitazione di Altopascio, è stato ricoverato nel reparto psichiatrico dell’ospedale San Luca di Lucca perché mostrerebbe uno stato confusionale. Secondo quanto inoltre appreso il pm che coordina le indagini sulla vicenda, Alberto Dello Iacono, proprio per questo motivo avrebbe deciso di far slittare l’interrogatorio a un momento da decidere in base alle condizioni del fermato.

L’uccisione della donna è avvenuta con coltellate in una lite familiare nella villetta dove abita la famiglia. Dalla loro casa il marito e’ stato visto uscire dai vicini con le mani insanguinate e poi è stato subito fermato dai carabinieri mentre il 118 ha tentato di soccorrere la donna, morta in un corridoio dell’abitazione. Oltre che per le formalizzazioni delle accuse, l’interrogatorio potrebbe essere una prima sede in cui verrebbero chiariti i motivi della lite ancora non definiti.