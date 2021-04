CASERTA – In provincia di Caserta il piano vaccinale prosegue al ritmo di circa 4mila somministrazioni giornaliere con due nuovi hub in realizzazione a Teano e Calvi Risorta. Oltre 160mila le dosi già somministrate, ma si registrano “moltissime rinunce per AstraZeneca“, come spiega a LaPresse il direttore dell’Asl di Caserta Ferdinando Russo.Un rallentamento che, già dopo la sospensione del vaccino il mese scorso, si attestava sul 30%.