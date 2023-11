MONDRAGONE. 88enne sola in casa cade e rimane immobilizzata a terra: salvata dai carabinieri

.

MONDRAGONE – Caduta in casa per un’anziana donna di Mondragone rischia di trasformarsi in tragedia, salvata dai carabinieri. A contattare i militari alcuni parenti della donna che dal giorno prima non avevano sue notizie. Quando i militari sono arrivati nella sua abitazione hanno trovata l’anziana, di 88 anni, in uno stato di semi incoscienza, ma ancora viva. L’anziana ha raccontato ai militari di essere caduta la sera prima e di non essere più riuscita a rialzarsi. Trasferita alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, non è in pericolo di vita.