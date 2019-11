MONDRAGONE. Abbattuta struttura abusiva accanto al Lido Papele. Era stata costruita su demanio marino

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È stata appena eseguita la demolizione (su disposizione dalla Procura), di un manufatto abusivo ad uso abitativo, in località Stercolilli nei pressi del Lido “Papele”. La struttura costruita inizio anni 90, venne realizzata su di un terreno di proprietà del demanio marino, in una zona con elevato inquinamento ambientale, dovuto allo sversamento di acque reflue direttamente in mare, provenienti dalle numerose abitazioni abusive presenti, usate dai proprietari soprattutto nel periodo estivo. L’abbattimento è avvenuto alla presenza della Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale.