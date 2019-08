MONDRAGONE. Altro furto in chiesa. Immortalato dalle telecamere, ECCO CHI E’ il ladro seriale di rame

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Il ladro seriale di rame, questa mattina ha messo a segno un altro colpo alla chiesa di San Michele Arcangelo in zona Sant’Angelo, ma peccato per lui, questa volta le telecamere installate all’ingresso del luogo sacro, hanno ripreso l’uomo mentre si apprestava a caricare in macchina il bottino. Una scena descritta anche dal parroco Don Paolo Marotta, che ha beccato il malvivente mentre scendeva da una scala, dopo aver staccato un tubo di rame dalla parete esterna della struttura. Il sacerdote ha provato a fermarlo, ma il malvivente con molta indifferenza, ha portato a compimento il suo piano per poi dileguarsi.