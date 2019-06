MONDRAGONE. Amano lo stesso uomo a loro insaputa. Rissa tra due donne all’ex Pontile

MONDRAGONE – Scoprono di avere lo stesso uomo e si prendono a capelli in mezzo alla strada. E’ accaduto martedì scorso, poco dopo le 23, nella zona dell’ex pontile di Mondragone. Le due donne, una biologa di 27 anni ed una studentessa universitaria di 24, hanno iniziato a litigare violentemente fino ad arrivare alle mani per aver scoperto di avere una relazione segreta con lo stesso uomo, un 50enne che è, a sua volta, fidanzato ufficialmente con una donna della sua età. Molte le persone che hanno assistito alla dura colluttazione per cui le donne poi, ferite, sono dovute ricorrere alle cure di una clinica. Una per una frattura al polso, l’altra per una ferita alla gamba.