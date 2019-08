MONDRAGONE. Bimbo di 2 anni cade dal balcone di casa

MONDRAGONE – Dopo l’investimento, il 25 agosto scorso, di una bimba ucraina di 8 anni, Mondragone è ancora protagonista di una tragedia che colpisce un bimbo. E’ di ieri sera, infatti, la notizia di una caduta dal balcone di un appartamento al primo piano sito in via Tenerani, di un bimbo di appena 2 anni. Il piccolo, di origine straniere, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Moscati di Aversa, dove gli sono state riscontrare diverse escoriazioni ma, per fortuna, non è in pericolo di vita.