MONDRAGONE. Casa in fiamme in via Vittorio Emanuele. Anziana salvata da un vigile del fuoco libero dal servizio

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Erano circa le 17.30 di oggi pomeriggio quando due persone che percorrevano via Vittorio Emanuele, si sono accorte che dalla finestra di un’ abitazione vicinissima alla Basilica Minore “Maria S.S. Incaldana” (Vescovado), dove vive un’anziana, fuoriusciva del fumo intenso. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Mondragone che hanno domato le fiamme entrando nell’appartamento attraverso un balcone che si affaccia in strada. Ma il primo a raggiungere la donna per portarla in salvo è stato un pompiere libero dal servizio A. S. in visita a dei familiari che abitano in zona. A prendere fuoco è stata dapprima una coperta vicinissima ad una stufa e poi il materasso. Per fortuna nessuna grossa conseguenza per l’anziana, ma solo tanto spavento.