MONDRAGONE. Colpisce il padre con uno sgabello, ARRESTATO 37enne

MONDRAGONE – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato a Mondragone un 37enne, di origine italiana, per maltrattamenti ed estorsione nei confronti di familiari.

Il Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno, dopo segnalazione al numero di emergenza 113, è intervenuto, nella giornata di ieri, in soccorso di un genitore, minacciato dal figlio per ottenere del denaro. Gli approfondimenti investigativi sulla vicenda hanno consentito di ricostruire i comportamenti violenti dell’uomo, che già nei mesi precedenti, al rifiuto del denaro, aveva aggredito i familiari. Nella giornata di ieri, il genitore, durante un litigio, è stato colpito con uno sgabello in metallo, che gli ha procurato diverse lesioni per 10 giorni di prognosi.

All’esito delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato ed associato alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida.