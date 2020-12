MONDRAGONE è strage di gatti e cani randagi, la denuncia dei cittadini

MONDRAGONE/CASTEL VOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) – È una vera e propria mattanza quello che da giorni si sta compiendo nelle zone periferiche di queste due città. Randagi uccisi senza pietà da esseri immondi per non parlare dei cani e gatti abbandonati in strada da gente priva di scrupoli. “Mi spiace dirlo, ma Mondragone sembra stia retrocedendo di migliaia di anni”. Questo quanto scrive Gianfranco Esposito sul suo profilo fb, uno dei pochi cittadini rivieraschi a cui stanno a cuore le sorti dei pelosetti, da anni attivo sul territorio per il recupero degli amici a 4 zampe abbandonati o feriti. ” Un pitbull avvelenato, una cagnolina malata e poi morta o meglio lasciata morire, tre cuccioli abbandonati in uno scatolo due dei quali morti. Tutto questo accade quotidianamente in zona Stercolilli senza dimenticare il povero cane impiccato ad un albero ed una intera famiglia di gatti avvelenati nei pressi del campo sportivo. In zona cimitero è stato invece ritrovato il corpo di un cane con una corda stretta al collo . Un fenomeno alimentato soprattutto dall’assenza di un sistema di videosorveglianza utile per monitorare quanto accade e risalire ai colpevoli di queste orribili azioni“. Sono tante anche le segnalazioni che giungono dai cittadini di Castel Volturno circa i cani ammazzati in strada. L’ultima in ordine di tempo riguarda lo sgozzamento di un cane per mano di cittadini stranieri intenti pare a compiere un rituale. Più volte abbiamo affrontato la questione legata al maltrattamento degli animali e alla loro uccisione. Non sono lontani i tempi in cui a Destra Volturno vennero rinvenute le carcasse di cani scuoiati le cui carni forse finirono in un mercato parallelo. Una vicenda seguita dal Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli e finita poi nel dimenticatoio. Come nel dimenticatoio finiscono tutte queste vittime innocenti che seppur non dotati di parola, sono degli esseri viventi che andrebbero amati rispettati e tutelati.