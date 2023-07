MONDRAGONE. E’ tutto pronto per la “Sagra della Bufalina”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Manca davvero poco alla nona edizione della Sagra della Bufalina, kermesse che come ogni anno si svolge lungo Via Venezia e che ha come protagonista la mozzarella di bufala campana.

La “perla bianca” della tavola italiana presente anche nell’evento che si è svolto venerdì 14 giugno alle ore 18.00 in Piazza Conte, zona lido, dove in anteprima si sono degustati alcuni piatti tipici locali preparati dall’Associazione cuochi di Caserta, accompagnati dal rinomato vino Falerno e da balli folcloristici.

L’intento del comitato festeggiamenti, guidato dal presidente Aldo Santamaria, è quello soprattutto di portare agli onori della cronaca non solo locale ma soprattutto nazionale uno dei prodotti più apprezzati al mondo e che ha origine dal latte delle bufale allevate dalle aziende casertane. Nei prossimi giorni saremo ospiti di un caseificio del territorio per riprendere in diretta la lavorazione della mozzarella.