MONDRAGONE. Gaia Di Fusco stasera alla semifinale di “All together now” su Canale 5

MONDRAGONE – Stasera su Canale 5 andrà in onda la semifinale di All together now. La giovane di Mondragone Gaia Di Fusco parteciperà alla puntata, condotta da Michelle Hunziker e J-Ax. Chi passerà il turno di questa sera del talent show, approderà in finale per contendersi il premio da 50mila euro.

Gaia dovrà contendersi l’approdo all’ultima puntata insieme a Federico Martello, Carmine Cirillo, Don Giuliano Gallone, Giovanni Saccà, Nicola Gargaglia, Said Jourdi, Savika Pagano, Gino Scannapieco, Giuliana Danzè, Armonium ed Eugenio Amato.