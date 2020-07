MONDRAGONE. Giuseppina Piccirillo lascia Tabacci e aderisce al Partito Democratico

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – La sua e’ stata una esperienza politica incentrata su una ottima collaborazione durata circa 3 anni con Bruno Tabacci, leader nazionale del Centro Democratico. Parliamo di Giuseppina Piccirillo, ex coordinatrice provinciale donne, che cambia rotta, aderendo al Partito Democratico a seguito della riunione avutasi qualche settimana con i propri sostenitori locali. “L’impegno politico profuso nel recente passato, continuerà ancora più intenso nel Partito Democratico, da sempre radicato nel territorio mondragonese, vicino ai suoi cittadini soprattutto durante l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione della pandemia, dando sostegno alle categorie più fragili, in special modo agli anziani. L’azione posta in essere del partito, ha suscitato nella mia persona ed in quella dei miei sostenitori, un sentimento di unitarietà col territorio, ed è quello che mi mancava e per ora ho deciso di non accettare alcuna carica all’interno del locale partito, rimanendo però a disposizione dei dirigenti locali per una collaborazione fattiva e duratura“.