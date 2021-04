MONDRAGONE. Il COVID non si ferma. Muore il geometra Giuseppe Martucci

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Sono davvero troppe le vittime che il Covid si sta portando via. Si è spento questa mattina all’età di 61 anni presso l’Ospedale “Cotugno” di Napoli, il Geometra Giuseppe Martucci, una persona stimata e ben voluta dall’intera comunità, non solo per il suo lavoro che svolgeva con passione e dedizione, ma anche per aver fatto parte negli anni passati, della Proloco. Il feretro di Giuseppe ha raggiunto oggi pomeriggio alle 14.30 il cimitero di Mondragone dove i suoi affetti più cari gli hanno dato l’ultimo saluto.