MONDRAGONE. IL LUTTO. Muore giovane maestra e madre di famiglia

MONDRAGONE – Lutto nella comunità di Maddaloni per la prematura dipartita di Monica Pellegrino, 44 anni. A strapparla alla vita e all’affetto vicari è stato il male del secolo. Madre e moglie esemplare, ma anche insegnante alla scuola primaria era molto conosciuta in città, dove per anni aveva lavorato come commessa in un negozio di telefonia del territorio. Lascia due figli, il marito, le sorelle e i parenti tutti. I xfunerali si terranno domani mattina alle 10:15 presso la chiesa di San Michele Arcangelo.