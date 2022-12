MONDRAGONE. Il ritorno di Pagliuca in campo, doppietta con il Venafro

“Voglio fare solo bene”, queste le prime dichiarazioni a caldo di Pagliuca

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Dopo un periodo di pausa, Giuseppe Pagliuca, 22 anni, scende nuovamente in campo. Cresciuto in diverse società calcistiche tra cui quella del Napoli, Lazio e Casertana, il giovane attaccante mondragonese arriva in forza al Venafro calcio e domenica 4 dicembre ha disputato la sua prima partita nel campionato molisano “piazzando” una doppietta alla Virtus Gioiese. Partita terminata 3 a 1 per i bianco – neri in trasferta. “Voglio fare solo bene“, queste le prime dichiarazioni a caldo di Pagliuca che afferma tra l’altro di aver trovato nella nuova società, un clima sereno e disteso.