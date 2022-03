MONDRAGONE. E il sindaco Pacifico fa la “magia”: il comandante della Municipale Bonuglia promosso al grado di Tenente Colonnello

Per un tale avanzamento di carriera, attribuito dal primo cittadino tramite decreto, sono previsti una serie di requisiti che, spulciando le carte, sembrano completamente assenti

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Sicuramente qualcuno ci accuserà del solito “accanimento mediatico” tanto rimarcato da taluni quando tocchiamo un personaggio Istituzionale “protagonista” di vicende assai complesse, a tratti inverosimili e per questo finito sotto i riflettori della stampa locale. Abusi raccontati dai nostri lunghi reportage giornalistici letti con attenzione anche in altre parti d’Italia e che hanno fatto diventare bianca la chioma di tanti altri appartenenti alle forze dell’ordine.

Non fa eccezione la storia di oggi, che riguarda l’oramai famosissimo David Bonuglia, Comandante della polizia municipale di Mondragone, a cui l’Amministrazione comunale ha continuato a conferire onori e meriti, senza mai curarsi delle accuse mosse nei suoi confronti.

E allora è il caso di dire che non ci “resta che piangere”. L’ultima medaglia attribuita a Bonuglia dal Sindaco di Mondragone, Virgilio Pacifico con Decreto n. 40 del 28 febbraio 2022 del Registro Generale dei Decreti Sindacati, riguarda l’avanzamento del grado da Maggiore a Tenente Colonnello. Una notizia che ha suscitato una certa ilarità sui social, ma che è stata anche motivo di discussione in quegli ambienti dove il Regolamento recante la disciplina dei gradi è all’ordine del giorno.

Potrebbe essere davvero al limite dell’imbarazzante come la circostanza per cui Comandante della Municipale in possesso di una maturità scientifica, possa aver compiuto un salto in alto così lungo bypassando tutti gli step previsti dalle varie normative riguardo appunto l’avanzamento dei gradi nel corpo di polizia municipale. Il distintivo di Tenente colonnello, infatti, andrebbe conseguito dopo trascorsi dieci anni dal grado di Maggiore e dopo aver frequentato un corso professionale di alta formazione, organizzato dalla scuola di polizia locale o dalle università.

Entrambi i requisiti pare manchino all’appello. Inoltre, per la progressione del grado, non vi devono essere procedimenti disciplinari in corso nel biennio precedente, anche in assenza di procedimenti penali. Ma allora il sindaco Virgilio Pacifico ha avuto davvero un vuoto di memoria se ha dimenticato la sentenza emessa il giorno 11 gennaio 2022 dal Giudice di Pace del tribunale di Tivoli, Carla Rufini, che ha condannato per minacce il Comandante Bonuglia il quale ha dovuto altresì sborsare 900 euro per le spese di costituzione a processo delle vittime, in attesa che si apra il nuovo fronte giudiziario.

Tra l’altro Bonuglia pare abbia indossato il grado di Maggiore solo per pochi anni e non di certo dieci.

Ora, solo chi non va a braccetto con la legalità può usare certe affermazioni relative ad un sedicente “accanimento mediatico” nei nostri riguardi a fronte di pentole scoperchiate. E pensate che forse il bello deve ancora venire.