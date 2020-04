MONDRAGONE. IL VIDEO. In barba alle restrizioni, code di auto e folla all’ufficio postale

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Al tempo del coronavirus, c’è troppa gente in strada, soprattutto nelle ore del mattino quando alcuni negozi sono aperti. Le violazioni ai divieti aumentano, complice forse la bella stagione e la stanchezza che inizia a farsi sentire, fatto sta che aumenta anche il rischio di accendere ovunque dei focolai, compromettendo gli sforzi di un intero Paese. Le immagini girate da una cittadina alle nove di questa mattina, tra via bergamo e via Campanile, parlano chiaro: Code di auto e assembramenti fuori all’unico ufficio postale rimasto aperto in via Bergamo, e la polizia municipale che cerca faticosamente di far rispettare le misure di sicurezza.

Purtroppo ci sono persone che escono anche più di una volta al giorno per fare la spesa, per non parlare di cosa è accaduto ieri, quando qualche furbetto si è lasciato la quarantena alle spalle, per trascorrere la giornata delle Palme a casa di amici e parenti. Se tanto ci da tanto, per il weekend di Pasqua sarà peggio.



E’ evidente che così non va bene, che questo modo di fare, questo rilassamento della tensione può portare ad un aumento dei contagi e al prolungamento delle restrizioni, come già annunciato dal Governatore De Luca che esorta la popolazione campana adEvitare “comportamenti irresponsabili, perché senza vaccino non si può tornare alla vita di prima e si dovrà convivere con il problema finchè non sarà risolto tutto”.