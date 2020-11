MONDRAGONE. Inaugurata l’isola ecologica nell’ex area Idac. Taglio del nastro del sindaco Pacifico

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Taglio del nastro ieri 28 novembre 2020 alle ore 10.30, per l’isola ecologica installata nell’ex area IDAC.

Nel centro di raccolta, inaugurato alla presenza del sindaco Virgilio Pacifico, dell’Assessore all’ambiente Emilio Di Lorenzo e del suo predecessore Antonio Federico, nonché di vari consiglieri comunali, sarà possibile conferire in appositi orari, rifiuti ingombranti, beni durevoli, RAEE (elettrici ed elettronici), sfalci e potature, farmaci scaduti, pile esauste etc etc a supporto della differenziata e sarà operativo a partire dal giorno 30 novembre 2020 con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dall ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle 18.00.

Hanno partecipato all’evento anche il Consigliere Regionale Giovanni Zannini e Don Nando Iannotta, parroco della chiesa di San Nicola.