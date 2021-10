MONDRAGONE. La foto social che indigna il web

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Sta facendo il giro del web la foto pubblicata ieri su Facebook dalla pagina “Un treno per il Litorale Domizio“, gestita con molta probabilità dall’autore di un’altra foto choc, apparsa in rete l’anno scorso e che ritraeva il volto della Patrona di Mondragone, Maria Incaldana, coperto da una mascherina chirurgica. Immagine che creò indignazione tra i fedeli della Santissima. La stessa indignazione mostrata ieri dal popolo del web, quando sul social di Mark Elliot Zuckerberg è apparsa l’immagine di uno scivolo per bambini, posizionato nei giardinetti pubblici in zona Lido, a sfondo sessuale. Una provocazione forse rivolta agli attuali amministratori comunali, o forse un modo come un altro per scaricare le proprie frustrazioni, ma di certo la cosa non ha fatto ridere nessuno anzi, si è alzato un gran polverone che si sta trascinando dietro un mucchio di polemiche. Un post maniacale ed offensivo che ha coinvolto il mondo dei bambini violando la loro innocenza. Talvolta purtroppo si è costretti a fare i conti con la stupidità umana, che non ha evidentemente limiti e che non guarda in faccia a nessuno.