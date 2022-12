MONDRAGONE. La grande battaglia di Fratelli d’Italia: ha vinto il popolo

A poche ore dall’incontro in programma questa sera alle ore 18.00 tra il Sindaco Francesco Lavanga ed il gruppo “Fratelli d’Italia”, è arrivata dall’amministrazione Comunale la revoca alla Delibera n.116 del 22.12.202

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Finalmente una bella notizia giunta poco fa da Rachele Miraglia, coordinatrice della sezione “Fratelli d’Italia” di Mondragone, che esulta assieme al suo gruppo ed ai suoi concittadini della Località “Le Vagnole”, per l’ottimo risultato raggiunto riguardo al trasferimento della Farmacia “Aloe”

A poche ore dall’incontro in programma questa sera alle ore 18.00 tra il Sindaco Francesco Lavanga ed il gruppo “Fratelli d’Italia”, è arrivata dall’amministrazione Comunale la revoca alla Delibera n.116 del 22.12.2021 avente per oggetto il trasferimento della VII Farmacia sita in Località Le Vagnole, che rimane dunque in via Domiziana n. 832.

un comunicato di poco fa della Sezione “Fratelli d’Italia” si esprime tutta la soddisfazione per la vittoria ottenuta dopo una lunga battaglia. “Vapremiato innanzitutto, l’impegno del Comitato Cittadini “Le Vagnole” che, nel corso di questi mesi, ha condotto una strenua battaglia affinché il solo servizio d’interesse pubblico di cui quella località era dotata, non le venisse scippato. A questo vigoroso impegno si è affiancato quello della Sezione Fratelli d’Italia di Mondragone che pur non essendo presente in Consiglio Comunale con un proprio rappresentate, ha sentito il dovere di fare sua, una battaglia improntata alla tutela di un interesse della collettività. In questa direzione sono stati concentrati tutti gli sforzi affinché un sopruso non venisse perpetrato, sino a giungere alla convocazione di un incontro previsto per questa sera alle ore 18.00, poi annullato , dopo la pubblicazione del Provvedimento emanato nel primo pomeriggio, dal Sindaco Lavanga, in cui si annullava il trasferimento della Farmacia in questione. Un risultato che premia gli sforzi dei cittadini di “Le Vagnole” e di “Fratelli d’Italia”.