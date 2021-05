MONDRAGONE. La promessa sposa Annunziata Gagliardi, agli arresti domiciliari, apre la sua casa alle “comari” per friggere le scrippelle. Arrivano i carabinieri

Si tratta della figlia di Angelo Gagliardi, detto “mangianastri” uno dei nomi storici della camorra locale. Lei a sua volta è reclusa dal 2016 e ha incassato una condanna a 11 anni e 8 mesi

MONDRAGONE – (g.g.) I mondragonesi, soprattutto quelli doc, da più generazioni insediati nel tessuto della cittadina rivierasca, vanno fieri delle loro tradizioni. Fatto positivo, perchè le tradizioni sono parte importante di un’identità. Tra queste, ce n’è una particolarmente interessante: quando una donna decide di convolare a nozze, prepara, un paio di settimane prima del fatidico sì, un dolce particolarissimo e conosciuto fondamentalmente solo in questa zona, che ne custodisce gelosamente l’autenticità: le scrippelle.

La coniuganda si arma di tutto punto e accende i fornelli preparando il campo di battaglia ad altre donne, le vicine di casa, a cui poi tocca friggere materialmente, in omaggio agli invitati del matrimonio che già sono in ballo 15 giorni prima, la preziosa prelibatezza.

Stamattina, il rito delle scrippelle è stato attivato in via Pergola. Già dalle prime ore successive all’alba, da una delle abitazioni che vi insistono, si udivano clamori, risate e battute. Insomma, tanta gente allegra, tante donne pronte a rinnovare il rito in onore di un personaggio non certo irrilevante nel contesto socio-antropologico di Mondragone: Annunziata Gagliardi, figlia di Angelo Gagliardi, il “mitico” “mangianastri” della camorra mondragonese, si sposerà di qui a un paio di settimane a quanto pare con un altro detenuto.

Abbiamo scritto un altro perchè anche Annunziata Gagliardi è detenuta, nel suo caso specifico agli arresti domiciliari, riteniamo in una condizione giuridica ancora relativa alle motivazioni di tipo cautelare, visto e considerato che la durissima condanna, da lei incassata, a 11 anni e 8 mesi di reclusione per associazione a delinquere di stampo camorristico, finalizzata all’attività criminale più gettonata di Mondragone, cioè lo spaccio di droga, senza farsi mancare qualche pratica estorsiva, non è ancora definitiva, essendo stata pronunciata dalla Corte di Appello il 12 febbraio 2019 in un processo relativo alle trame criminali del clan Fragnoli-Gagliardi-Pagliuca, con il cognome Gagliardi, a dimostrazione del rilievo criminale della donna, che in pratica è stata considerata una continuatrice dell’attività paterna.

Ma se Annunziata Gagliardi è ristretta tra carcere e domiciliari da 5 anni, è evidente che l’autorità giudiziaria ritiene che questa non possa socializzare perchè ciò potrebbe rappresentare un pericolo in funzione di una possibile reiterazione del reato o di un inquinamento delle prove, in uno scenario comunque connotato da una pericolosità sociale, senza la quale non potrebbe essere reclusa in casa, pur non avendo ricevuto una condanna definitiva.

Ovviamente, tutte le signore che hanno raggiunto la casa di Annunziata Gagliardi, lo hanno fatto illegalmente, perchè se una vuole fare le scrippelle, non deve versare nella condizione limitativa della libertà personale in cui versa la promessa sposa. Magari avrebbe potuto chiedere al giudice di sorveglianza una deroga, ma non ci risulta l’abbia fatto. Ed evidentemente non risulta nemmeno ai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, i quali, da circa un’ora, sono entrati nella casa della Gagliardi e non per gustare il dolce pre-wedding.

Probabilmente la cosa finirà senza una sanzione pesante, considerando il motivo di quella che resta comunque una violazione di legge. Probabilmente, dunque, Annunziata Gagliardi rimarrà ai domiciliari e non sarà tradotta in carcere come capita sempre o quasi sempre, a chi viola gli obblighi legati alla detenzione in casa. Ovviamente riteniamo che i carabinieri abbiano identificato tutte le signore presenti che forse hanno riso un pò di meno. Va detto anche che alcune di queste si sono saggiamente allontanate quando hanno capito che questa cosa avrebbe potuto crear loro dei problemi, in una sorta i fuggi fuggi anche piuttosto simpatico.