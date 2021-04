MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ladri in azione questa notte al supermercato MD sito sulla Domiziana, incrocio semaforo via Padule. Pare che i malviventi siano entrati dal retro, ovvero dalla parte che confina con la campagna circostante e questo avrebbe agevolato la loro azione criminosa, certi di non esser visti. I ladri si sarebbero poi dileguati portando via un ricco bottino. Ovviamente i proprietari del supermercato hanno sporto denuncia ai carabinieri.