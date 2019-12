MONDRAGONE. L’appello di un veterinario e degli amanti degli animali: “Il sindaco vieti i botti di CAPODANNO”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – A pochi giorni dalla notte di San Silvestro, il Dott. Michele Rossi, veterinario mondragonese noto per salvare la vita ogni giorno a decine di randagi, unitamente ai tanti cittadini amanti degli animali, lancia un appello al Sindaco Virgilio Pacifico, affinché emetta una ordinanza che vieti l’uso dei botti di Capodanno. E’ ormai noto come il rumore provocato dalla detonazione dei fuochi d’ artificio, scateni reazioni di panico e paura sia negli animali domestici che in quelli selvatici. Cani e gatti perdono l’orientamento e spesso muoiono di infarto, mentre gli uccelli per cercare di scappare, subiscono dei gravi traumi in volo, talvolta non riuscendo a sopravvivere. Sono migliaia gli animali che ogni anno muoiono di paura. Di certo non va neppure dimenticato che i botti di fine anno sono un pericolo anche per l’uomo. Il bilancio degli incidenti verificatisi nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno 2019, reso noto dal Viminale è stato alto, con 216 feriti.

Ovviamente è inutile dire che di fronte ad una ordinanza antibotti, in moltissimi storceranno il naso e difficilmente riusciranno a rinunciare a scoppiare petardi sia in strada che a casa loro.