MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Si sono svolti ieri alle 15 i funerali di Alfondo Attanasio, persona molto nota in città per la sua attività di giornalista, occupandosi soprattutto delle vicende politiche locali. Nel corso degli anni ha collaborato per diverse testate locali come il Giornale di Napoli, il Corriere di Caserta sino alla Nuova Gazzetta di Caserta. Attanasio lascia la moglie e due figli. Ci uniamo al dolore dei familiari porgendo loro le nostre più sentite condoglianze.