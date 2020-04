MONDRAGONE. Malore improvviso, muore docente del Liceo Scientifico Galilei

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Si è spento all’età di 50 anni Fabio Pagliuca, docente presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” e figlio del proprietario dell’hotel “Riviera”. Un uomo buono come pochi, amatissimo dai suoi studenti per le sue doti professionali e umani, e che aveva fatto del suo lavoro, una vera e propria missione, difatti poco prima del malore che improvvisamente lo ha colpito, era impegnato in quella che è stata l’ultima videolezione con i suoi alunni.

Ed è un dolore supplementare per quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo, non poter partecipare ai funerali di Fabio a causa della pandemia in corso, solo i familiari più stretti potranno dare l’ultimo saluto al loro congiunto, domani mattina alle 11.00, presso il cimitero Comunale.



Ci uniamo al dolore dei familiari, porgendo le nostre più sentite condoglianze.