MONDRAGONE. OMICIDIO INVITO: testimone irreperibile, processo bloccato

Il delitto avvenne il 17 ottobre 2007

MONDRAGONE – Ennesimo colpo di scena nel corso dell’udienza celebrata dinanzi alla Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel processo per l’omicidio di Giovanni Invito. Il testimone chiave Antonio Invito, cugino della vittima, si è reso irreperibile dal 27 settembre non appena appresa la notizia della revoca del suo status di testimone di giustizia .Una irreperibilità che ha fatto saltare il processo. Il delitto avvenne il 17 ottobre 2007 a Mondragone per mano di Mario Camasso e Michele Degli Schiavi.

Secondo la ricostruzione della procura erano le 23 circa del quando i due imputati in sella a uno scooter raggiunsero la vittima in via Duca degli Abruzzi e lo freddarono con 5 colpi di arma da fuoco.