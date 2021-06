MONDRAGONE. Pena definitiva: arrestata stamattina Annunziata Gagliardi, la figlia di Angelo “Mangianastri”

Solo un mese fa scrivevamo come la promessa di matrimonio, con annessa festa a casa Gagliardi, vietata poiché la donna si trovava ai domiciliari, venne interrotta dai carabinieri

MONDRAGONE – Gli affezionati lettori mondragonesi di CasertaCe sicuramente ricorderanno l’articolo che questo giornale ha pubblicato il 8 maggio scorso relativamente all’incontro avvenuto a casa di Annunziata Gagliardi, figlia di Angelo Gagliardi, passato alla storia di questa provincia con il soprannome di Mangianastri, con diverse persone per festeggiare la promessa di matrimonio della donna.

La notizia può sembrare banale, ma il particolare che fa la differenza è che in quel momento Annunziata Gagliardi era agli arresti domiciliari detenuta per motivi cautelari prima dell’esecuzione della condanna a 11 anni e 8 mesi di reclusione per associazione a delinquere di stampo camorristico, finalizzata all’attività criminale dello spaccio di droga.

Quella volta i carabinieri arrivarono a casa della Gagliardi, sciogliendo quel momento di socialità vietato ovviamente dalla legge. In queste ore gli uomini dell’arma sono tornati a casa della figlia di Mangianastri per portarla in carcere. Il motivo di rintracciarsi nell’esecuzione di questa sentenza di cui abbiamo appena detto. Attualmente, quindi, Annunziata Gagliardi si trova in carcere a causa della condanna divenuta esecutiva ad 11 anni e 8 mesi di carcere per spaccio