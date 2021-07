MONDRAGONE. Perde la sua lotta contro il male del secolo. Muore ex dirigente Asl

MONDRAGONE ( Maria Assunta Cavallo) – Si è spento all’età di 78 anni Geremia Beatrice. Per anni ha convissuto e lottato contro il male del secolo. Una battaglia contro il mostro senza sosta persa solo alla fine. Non è mai facile per i cronisti annunciare la morte di qualcuno specie se concittadini, e diventa ancora più difficile annunciare la dipartita di persone con cui si è avuto direttamente un rapporto duraturo di stima, di amicizia, specie quando si abita a pochi metri gli uni dagli altri. Geremia è stato uno stimatissimo Dirigente Asl, noto anche per il suo rapporto di parentela con l’ex sindaco di Mondragone nonché ex deputato alla DC, Camillo Federico gambizzato anni fa dalla camorra all’uscita di un incontro politico. Innamoratissimo del suo mare e della sua terra, non si faceva mai mancare l’occasione nel tempo libero, di andare a pesca. Lascia la moglie Elisa ed il figlio Luigi, noto veterinario della cittadina rivierasca. Ci uniamo al dolore della Famiglia Beatrice porgendo loro le nostre più distinte condoglianze