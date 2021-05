MONDRAGONE. Perseguita la cantante Valeria Gravano, fan accusato di stalking

I componenti della band hanno sfilato sul banco dei testimoni e…

MONDRAGONE – Si è svolta l’udienza per il processo a carico di Eliseo Landi di Mondragone, accusato di stalking nei confronti della giovane cantante Valeria Gravano, anche lei della città rivierasca. A sfilare sul banco dei testimoni, alcuni componenti della band, i quali hanno specificato che la vittima, quando tra il pubblico notava la presenza dell’uomo, veniva colta da stati ansiosi, dettati dalla eccessiva preoccupazione. Il gruppo però, ha anche dichiarato che, almeno in loro presenza, l’uomo non aveva mai assunto atteggiamenti strani nei confronti della giovane donna.

L’accusa ipotizza una serie di episodi alcuni dei quali si sarebbero consumati anche in un noto locale di Teano e che avrebbero spinto la vittima a sporgere denuncia. Una vicenda tormentata che ha visto l’attuale imputato subire anche un divieto di avvicinamento da parte del giudice.

Prossima udienza a settembre.