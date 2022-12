MONDRAGONE piange il suo sarto: muore a 89 anni Giovanni

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Si è spento all’età di 89 anni Giovanni Coppola, noto sarto della cittadina rivierasca.

Uomo colto, garbato di altri tempi che oggi vogliamo ricordare anche per la sua simpatia oltre che bravura.

Una vita passata tra pezzi di stoffa nel suo laboratorio in Piazza Umberto I di Mondragone, dove amava sedersi in prossimità della porta d’ingresso per salutare quanti passavano sulla via Vittorio Emanuele.

La passione per il suo mestiere lo aveva accompagnato fin da piccolo, poi però, a causa delle sue discrete condizioni di salute, ha dovuto rinunciare per sempre a quello che lui reputava uno dei suoi primissimi amori, perché il suo mestiere significava “vita”.

L’ultimo

saluto a Giovanni sarà dato nella Pieve di San Martino, martedì 6 dicembre alle ore 14.30 nella cittadina di Cercivento in provincia di Udine. Porgiamo alla famiglia Coppola le nostre più sentite condoglianze.